Война расколола MAGA

Совместная операция США и Израиля против Ирана, а также ее влияние на экономику Соединенных Штатов стали серьезным экзаменом для республиканцев в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, пишет Bloomberg.

Видные сторонники Трампа и MAGA, в том числе журналисты Такер Карлсон и Мегин Келли, а также экс-член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин и другие политики-республиканцы обвинили Трампа в предательстве его предвыборных обещаний, пишет Bloomberg. Издание напоминает, что во время президентской гонки Трамп обещал остановить войны в мире и не начинать их, а также не отправлять граждан США за рубеж для участия в вооруженных конфликтах.

Карлсона Трамп исключил из MAGA после того, как тот раскритиковал операцию Вашингтона.

Конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Томас Масси, прежде неоднократно критиковавший Трампа, согласился, что действия президента на Ближнем Востоке разделили его сторонников. Он выразил мнение, что многие республиканцы разделяют его скептицизм по поводу внешней политики Трампа. «Сейчас движение MAGA раскололось. Думаю, за мной половина сторонников MAGA, а за президентом — другая половина», — добавил Масси.

Команда Трампа прекрасно осознает опасность, исходящую от конфликта с Ираном: ее члены в частных беседах в Bloomberg признали, что ожидают потери контроля над Палатой представителей в ноябре.

Военная кампания против Ирана может оттолкнуть и тех избирателей, которые голосовали за Трампа в надежде на укрепление экономики, а теперь рассматривают конфликт на Ближнем Востоке как отвлекающий фактор или даже препятствие для реализации этой цели, говорится в статье. Как отмечает Bloomberg, цены на бензин в США на этой неделе выросли до самого высокого уровня за все время президентства Трампа.

Агентство отмечает, что разногласия возникли и среди представителей высшего американского руководства: так, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и сам Трамп дали совершенно разные объяснения атакам на Иран.

Некоторые сторонники MAGA из числа избирателей были возмущены словами Рубио, что американская администрация знала о намерениях Израиля и решила присоединиться к его планам из-за опасений. Позже Рубио отказался от этих слов.