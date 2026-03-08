ОАЭ и Кувейт начали сокращать добычу нефти

Abu Dhabi National Oil Company заявила, что регулирует добычу на шельфе в соответствии с требованиями хранения, а Kuwait Petroleum Corporation снижает производство на месторождениях и НПЗ после «иранских угроз по безопасному проходу судов», сообщает Bloomberg.

Из-за угроз Ирана морское движение через Ормузский пролив практически остановлено, что блокирует экспорт из региона и поднимает цены на нефть до почти $93 за баррель - максимум за два года. 7 марта Кувейт снизил добычу на 100 000 баррелей в день, а сегодня сокращение может почти утроиться.

Ранее Ирак начал ограничивать добычу, Саудовская Аравия закрыла крупнейший НПЗ, а Катар - крупнейший в мире завод по экспорту СПГ после атак иранских дронов.