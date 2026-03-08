USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

ОАЭ и Кувейт начали сокращать добычу нефти

15:26 755

Abu Dhabi National Oil Company заявила, что регулирует добычу на шельфе в соответствии с требованиями хранения, а Kuwait Petroleum Corporation снижает производство на месторождениях и НПЗ после «иранских угроз по безопасному проходу судов», сообщает Bloomberg.

Из-за угроз Ирана морское движение через Ормузский пролив практически остановлено, что блокирует экспорт из региона и поднимает цены на нефть до почти $93 за баррель - максимум за два года. 7 марта Кувейт снизил добычу на 100 000 баррелей в день, а сегодня сокращение может почти утроиться.

Ранее Ирак начал ограничивать добычу, Саудовская Аравия закрыла крупнейший НПЗ, а Катар - крупнейший в мире завод по экспорту СПГ после атак иранских дронов.

$6 миллиардов за первую неделю войны. Что дальше — неизвестно
$6 миллиардов за первую неделю войны. Что дальше — неизвестно
16:39 26
Эмираты отрицают: по Ирану не били
Эмираты отрицают: по Ирану не били видео; обновлено 16:23
16:23 5079
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие видео
16:10 804
Иран будет бить и по Европе
Иран будет бить и по Европе Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис отвечает на вопросы haqqin.az
10:08 6157
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся»
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся» обновлено 12:31
12:31 6279
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
12:08 2380
И снова Пезешкиан
И снова Пезешкиан
11:44 6116
Полгода войны для Ирана
Полгода войны для Ирана
11:10 3805
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
ЦАХАЛ уничтожил иранские F-14
11:02 3330
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
Спецпосланник Трампа: Я передал России четкое послание...
10:45 4947
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость»
Началась вторая фаза операции «Эпическая ярость» видео
10:41 4331

