«Чуть не закашлялся»: Кремль опубликовал неотредактированное видео с Путиным

Пресс-служба Кремля опубликовала неотредактированную запись видеообращения президента РФ Владимира Путина к российским женщинам перед 8 Марта. На это обратило внимание издание «Агентство».

Ролик хронометражем 6 минут 19 секунд появился в телеграм-канале пресс-службы президента РФ в ночь на 8 марта. На видео президент РФ дважды произносит текст поздравления. После первого раза он закашлялся, пожаловался на першение в горле и попросил перезаписать речь.

«Вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что… Першило. Першило, да. Я чуть не закашлялся. Много говорил очень сегодня», — говорит Путин после первой попытки, а затем произносит текст снова.

Полную версию видео удалили через четыре минуты после публикации, пишет «Агентство» со ссылкой на данные сервиса TGStat. Еще через 20 минут Кремль выложил отредактированное видео хронометражем 2 минуты 52 секунды.