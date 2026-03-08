$6 миллиардов за первую неделю войны. Что дальше – неизвестно

Первая неделя военной кампании против Ирана обошлась Соединенным Штатам примерно в $6 млрд. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на информацию, которую американские чиновники предоставили Конгрессу.

В то же время представители Республиканской партии ожидают, что администрация президента Дональда Трампа запросит дополнительное финансирование войны.

Власти Ирана же уверены, что действующий режим сможет пережить серию ударов, а США и Израиль в итоге потеряют интерес к продолжению боевых действий, отмечает NYT. Иранские чиновники рассказали журналистам, что в исламской республике выбрали стратегию, суть которой сводится к тому, чтобы сделать войну чрезвычайно дорогостоящей для противника.

Американские командиры считают, что ближайшие несколько дней станут ключевыми и определят, сможет ли Иран и дальше наносить значительные ответные ракетные удары, пишет NYT.