Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Иранских дипломатов эвакуировали на российском самолете

16:44 1440

Сто семнадцать граждан Ирана, включая дипломатов и сотрудников посольства, эвакуировались из  Бейрута в ночь с субботы на воскресенье, сообщает агентство AFP со ссылкой на неназванного чиновника в Ливане.

Источник говорит, что Ливан они покинули на российском самолете.

Куда именно направились сотрудники дипмиссии Ирана в Ливане, источник не сообщил.

AFP обращает внимание, что эвакуация произошла после того, как правительство Ливана в четверг, 5 марта, запретило любую деятельность Корпуса стражей исламской революции Ирана — главного спонсора ливанской боевой группировки «Хезболла».

Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах новость дополнена
18:00 902
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным; все еще актуально
09:43 5728
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие видео; обновлено 17:24
17:24 2812
Иран будет бить и по Европе
Иран будет бить и по Европе Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
10:08 6651
Иран грозится: это еще не все...
Иран грозится: это еще не все... обновлено 17:40
17:40 4929
Украина отправляет военных на Ближний Восток
Украина отправляет военных на Ближний Восток
17:12 1201
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
16:55 1425
$6 миллиардов за первую неделю войны. Что дальше – неизвестно
$6 миллиардов за первую неделю войны. Что дальше – неизвестно
16:39 1526
Эмираты отрицают: по Ирану не били
Эмираты отрицают: по Ирану не били видео; обновлено 16:23
16:23 6906
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся»
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся» обновлено 12:31
12:31 7398
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
12:08 2653

