Иранских дипломатов эвакуировали на российском самолете

Сто семнадцать граждан Ирана, включая дипломатов и сотрудников посольства, эвакуировались из Бейрута в ночь с субботы на воскресенье, сообщает агентство AFP со ссылкой на неназванного чиновника в Ливане.

Источник говорит, что Ливан они покинули на российском самолете.

Куда именно направились сотрудники дипмиссии Ирана в Ливане, источник не сообщил.

AFP обращает внимание, что эвакуация произошла после того, как правительство Ливана в четверг, 5 марта, запретило любую деятельность Корпуса стражей исламской революции Ирана — главного спонсора ливанской боевой группировки «Хезболла».