Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планы россиян неизменны: РФ стремится продолжать захватывать украинские земли. Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве.

«Что касается весеннего наступления, главные цели – это восток нашего государства, именно захват Донецкой и Луганской областей. В принципе, их планы не изменились. Отсрочка происходит из-за того, что они не в состоянии это сделать теми средствами, силами, которые у них есть на сегодняшний день, и из-за действий, соответственно, наших ВСУ... Кроме этого, рассматривалось еще южное направление, вы знаете, это Запорожская область», - сообщил Зеленский.

Он уточнил, что россияне еще рассматривают направление между Донецкой и Запорожской областями и намерены перейти в наступление в направлении Днепра. «Но что сделано нашими Вооруженными силами - они на юге нашего государства за последние полтора месяца провели ряд важных действий по обороне и в некоторых направлениях по наступлению. Исключительно действия были с тем, чтобы сорвать план Российской Федерации. Мы считаем, что достаточно успешно. Восстановили контроль над примерно 400-435 км на сегодняшний день», - сказал Зеленский.

Он добавил, что это направление является сложным, потому что напряжение там остается. Украинским защитникам действительно очень непросто.