Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны

16:55 1427

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планы россиян неизменны: РФ стремится продолжать захватывать украинские земли. Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве.

«Что касается весеннего наступления, главные цели – это восток нашего государства, именно захват Донецкой и Луганской областей. В принципе, их планы не изменились. Отсрочка происходит из-за того, что они не в состоянии это сделать теми средствами, силами, которые у них есть на сегодняшний день, и из-за действий, соответственно, наших ВСУ... Кроме этого, рассматривалось еще южное направление, вы знаете, это Запорожская область», - сообщил Зеленский.

Он уточнил, что россияне еще рассматривают направление между Донецкой и Запорожской областями и намерены перейти в наступление в направлении Днепра. «Но что сделано нашими Вооруженными силами - они на юге нашего государства за последние полтора месяца провели ряд важных действий по обороне и в некоторых направлениях по наступлению. Исключительно действия были с тем, чтобы сорвать план Российской Федерации. Мы считаем, что достаточно успешно. Восстановили контроль над примерно 400-435 км на сегодняшний день», - сказал Зеленский.

Он добавил, что это направление является сложным, потому что напряжение там остается. Украинским защитникам действительно очень непросто.

Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
18:00 903
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
09:43 5731
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие
17:24 2814
Иран будет бить и по Европе
Иран будет бить и по Европе
10:08 6651
Иран грозится: это еще не все...
Иран грозится: это еще не все...
17:40 4932
Украина отправляет военных на Ближний Восток
Украина отправляет военных на Ближний Восток
17:12 1203
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
16:55 1428
$6 миллиардов за первую неделю войны. Что дальше – неизвестно
$6 миллиардов за первую неделю войны. Что дальше – неизвестно
16:39 1526
Эмираты отрицают: по Ирану не били
Эмираты отрицают: по Ирану не били
16:23 6908
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся»
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся»
12:31 7399
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
12:08 2653

