Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах

Армия обороны Израиля сообщила о гибели двоих военнослужащих в ходе военных действий на юге Ливана.

Первый погибший солдат служил в Инженерных войсках в составе 91-й дивизии, его звали Махер Хатар, ему было 38 лет, погиб во время боевых действий на юге Ливана.

Имя второго солдата пока не разрешено сообщать, заявил ЦАХАЛ. В ведомстве добавили, что семью неназванного военного уведомили о смерти мужчины. Также отмечается, что легкое ранение получил офицер боевого подразделения.

В то же время министр здравоохранения Ливана Ракян Насер ад-Дин сообщил, что число погибших в результате ударов Израиля по Ливану с начала эскалации возросло до 394, свыше 1 тыс. получили ранения.