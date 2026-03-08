USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах

новость дополнена
18:00 904

Армия обороны Израиля сообщила о гибели двоих военнослужащих в ходе военных действий на юге Ливана.

Первый погибший солдат служил в Инженерных войсках в составе 91-й дивизии, его звали Махер Хатар, ему было 38 лет, погиб во время боевых действий на юге Ливана.

Имя второго солдата пока не разрешено сообщать, заявил ЦАХАЛ. В ведомстве добавили, что семью неназванного военного уведомили о смерти мужчины. Также отмечается, что легкое ранение получил офицер боевого подразделения.

В то же время министр здравоохранения Ливана Ракян Насер ад-Дин сообщил, что число погибших в результате ударов Израиля по Ливану с начала эскалации возросло до 394, свыше 1 тыс. получили ранения.

Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным; все еще актуально
09:43 5731
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие видео; обновлено 17:24
17:24 2814
Иран будет бить и по Европе
Иран будет бить и по Европе Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
10:08 6651
Иран грозится: это еще не все...
Иран грозится: это еще не все... обновлено 17:40
17:40 4936
Украина отправляет военных на Ближний Восток
Украина отправляет военных на Ближний Восток
17:12 1204
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
16:55 1429
$6 миллиардов за первую неделю войны. Что дальше – неизвестно
$6 миллиардов за первую неделю войны. Что дальше – неизвестно
16:39 1526
Эмираты отрицают: по Ирану не били
Эмираты отрицают: по Ирану не били видео; обновлено 16:23
16:23 6910
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся»
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся» обновлено 12:31
12:31 7400
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
12:08 2653

