Украина отправляет военных на Ближний Восток

По словам Зеленского, таких групп будет несколько. Среди стран Ближнего Востока также большой интерес к украинским дронам-перехватчикам. На вопрос, готов ли Киев продавать такие дроны, президент Украины ответил: «Тот объем, который не используют наши, мы готовы продавать. Он, в принципе, достаточно велик. Три страны точно готовы покупать».

Ранее Владимир Зеленский рассказал о переговорах с лидерами Катара, Эмиратов, Бахрейна по передаче им опыта борьбы с иранскими дронами «шахед». В разговоре с Bloomberg он заявлял, что Украина готова направить своих лучших специалистов по противодействию иранским дронам на Ближний Восток. Зеленский признал, что предложил помощь странам Ближнего Востока в обмен на их влияние на Россию, чтобы Кремль согласился на перемирие.