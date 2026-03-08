USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Украина отправляет военных на Ближний Восток

17:12

Украинские специалисты будут обучать военных из стран Ближнего Востока противодействию воздушным атакам. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТСН.

Первая группа украинских экспертов и военных отправится туда уже в понедельник, 9 марта.

По словам Зеленского, таких групп будет несколько. Среди стран Ближнего Востока также большой интерес к украинским дронам-перехватчикам. На вопрос, готов ли Киев продавать такие дроны, президент Украины ответил: «Тот объем, который не используют наши, мы готовы продавать. Он, в принципе, достаточно велик. Три страны точно готовы покупать».

Ранее Владимир Зеленский рассказал о переговорах с лидерами Катара, Эмиратов, Бахрейна по передаче им опыта борьбы с иранскими дронами «шахед». В разговоре с Bloomberg он заявлял, что Украина готова направить своих лучших специалистов по противодействию иранским дронам на Ближний Восток. Зеленский признал, что предложил помощь странам Ближнего Востока в обмен на их влияние на Россию, чтобы Кремль согласился на перемирие.

Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
18:00
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
09:43
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие
17:24
Иран будет бить и по Европе
Иран будет бить и по Европе
10:08
Иран грозится: это еще не все...
Иран грозится: это еще не все...
17:40
Украина отправляет военных на Ближний Восток
Украина отправляет военных на Ближний Восток
17:12
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
16:55
$6 миллиардов за первую неделю войны. Что дальше – неизвестно
$6 миллиардов за первую неделю войны. Что дальше – неизвестно
16:39
Эмираты отрицают: по Ирану не били
Эмираты отрицают: по Ирану не били
16:23
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся»
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся»
12:31
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
12:08

