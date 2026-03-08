Звонок из Нидерландов Байрамову

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом глава нидерландского МИД написал на своей странице в X.
«Поговорил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, чтобы выразить свою солидарность после недавней атаки беспилотников на аэропорт Нахчывана в Азербайджане, которую Нидерланды осуждают», - указал Берендсен.
Глава МИД Нидерландов отметил важную роль Азербайджана в предотвращении дальнейшей эскалации. Министры в ходе беседы также обсудили безопасную эвакуацию из региона.
Spoke with FM @Bayramov_Jeyhun to express my solidarity after the recent drone attack on Azerbaijan’s Nakhichevan airport, which NL condemns, and discuss the need for restraint and de-escalation.— Tom Berendsen (@ministerBZ) March 8, 2026
Azerbaijan’s role in preventing further escalation remains important. 1/2 pic.twitter.com/BqmDYG0pPk