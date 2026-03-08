USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Звонок из Нидерландов Байрамову

17:20 679

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом глава нидерландского МИД написал на своей странице в X.

«Поговорил с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, чтобы выразить свою солидарность после недавней атаки беспилотников на аэропорт Нахчывана в Азербайджане, которую Нидерланды осуждают», - указал Берендсен.

Глава МИД Нидерландов отметил важную роль Азербайджана в предотвращении дальнейшей эскалации. Министры в ходе беседы также обсудили безопасную эвакуацию из региона.

Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах новость дополнена
18:00 908
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным; все еще актуально
09:43 5731
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие видео; обновлено 17:24
17:24 2817
Иран будет бить и по Европе
Иран будет бить и по Европе Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
10:08 6652
Иран грозится: это еще не все...
Иран грозится: это еще не все... обновлено 17:40
17:40 4941
Украина отправляет военных на Ближний Восток
Украина отправляет военных на Ближний Восток
17:12 1205
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
16:55 1433
$6 миллиардов за первую неделю войны. Что дальше – неизвестно
$6 миллиардов за первую неделю войны. Что дальше – неизвестно
16:39 1528
Эмираты отрицают: по Ирану не били
Эмираты отрицают: по Ирану не били видео; обновлено 16:23
16:23 6912
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся»
Верховный лидер Ирана определен. Израиль уже грозит: «Не остановимся» обновлено 12:31
12:31 7401
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
Трамп: США побеждают, а у Ирана «все уничтожено»
12:08 2654

