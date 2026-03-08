Война США и Ирана топит экономики Европы и Азии

Военный конфликт между США и Ираном нанес серьезный удар по экономикам ряда стран Европы и Азии, сильнее всего затронув Италию, Бельгию, Китай, Индию и Южную Корею, чья энергетика во многом зависит от поставок нефти и газа через Ормузский пролив, пишет The Washington Post со ссылкой на аналитиков.

«Европа и Азия сильно зависят от импорта энергоносителей, поэтому уже одно это делает их более уязвимыми к негативным макроэкономическим последствиям войны в Иране», – сказал бывший главный экономист Международный валютный фонд Морис Обстфельд.

Как отмечает The Washington Post, на прошлой неделе индекс S&P 500 снизился примерно на 2%, тогда как фондовый рынок Южная Корея потерял около 20%. В Индия, в свою очередь, произошло новое резкое падение национальной валюты по отношению к доллару. При этом власти страны ежегодно направляют свыше $32 млрд из бюджета на субсидирование розничных цен на энергоносители.

После того как QatarEnergy приостановила производство сжиженного природного газа, его стоимость выросла примерно в полтора раза. По данным ICE Futures на 3 марта, цены на газ в Европе впервые за три года превысили $800 за 1 тыс. куб. м.

Серьезные трудности возникли и в сфере авиаперевозок. Ранее логистические компании активно использовали международные хабы в ОАЭ и Катар, однако после ударов Иран перевозчикам приходится перестраивать маршруты и выбирать более длинные пути.

«Нельзя залетать слишком далеко на север, нельзя залетать слишком далеко на юг», — сказал главный коммерческий директор SEKO Logistics Брайан Бурк, объясняя, что теперь самолеты, вылетающие из Китай и стран Северо-Восточной Азии, должны следовать по «тщательно продуманному маршруту» через Туркменистан, обходя воздушное пространство России, использование которого запрещено, а также Ирана, где продолжаются боевые действия.

Кроме того, перебои с поставками нефтепродуктов из района Персидский залив привели к росту цен на авиационное топливо. Как пишет The Washington Post, в Европе оно подорожало на 72%, приблизившись к уровню 2022 года, когда Россия начала военную агрессию в отношении Украины.