Иран заявил, что готов остановить войну
Новость дня
Иран заявил, что готов остановить войну

Израиль сообщил о ликвидации еще одного высокопоставленного иранца

18:12 1254

Министр обороны Израиля Исраэль Кац на совещании, на котором присутствовало высшее военное руководство страны, получил подтверждение ликвидации новоназначенного военного секретаря верховного лидера Ирана.

Израильские СМИ передают, что Кацу сообщили об уничтожении Абу аль-Касема Бабаяна, назначенного несколько дней назад после гибели своего предшественника в результате первого удара.

Кац отметил, что полученная информация основана на обновленных оценках ситуации, предоставленных израильской армией. Министр обороны призвал израильских военных «продолжать охоту на них всех».

Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
19:24 563
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
19:22 542
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
19:06 970
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
18:53 1580
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах новость дополнена
18:00 2075
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным; все еще актуально
09:43 6153
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие видео; обновлено 17:24
17:24 4157
Иран будет бить и по Европе
Иран будет бить и по Европе Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
10:08 6875
Иран грозится: это еще не все...
Иран грозится: это еще не все... обновлено 17:40
17:40 6845
Украина отправляет военных на Ближний Восток
Украина отправляет военных на Ближний Восток
17:12 2106
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
16:55 2362

