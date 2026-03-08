Израиль сообщил о ликвидации еще одного высокопоставленного иранца

Министр обороны Израиля Исраэль Кац на совещании, на котором присутствовало высшее военное руководство страны, получил подтверждение ликвидации новоназначенного военного секретаря верховного лидера Ирана.

Израильские СМИ передают, что Кацу сообщили об уничтожении Абу аль-Касема Бабаяна, назначенного несколько дней назад после гибели своего предшественника в результате первого удара.

Кац отметил, что полученная информация основана на обновленных оценках ситуации, предоставленных израильской армией. Министр обороны призвал израильских военных «продолжать охоту на них всех».