Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

В США заявили: Не мы атакуем энергетику Ирана

18:18 940

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что американские военные не наносят удары по нефтегазовой инфраструктуре Ирана и не планируют атаковать такие объекты.

«Нет, нет никаких планов наносить удары по нефтяной отрасли Ирана, его газовой отрасли или по чему-либо, связанному с его энергетическим сектором», — сказал Крис Райт в эфире телеканала CNN.

Глава ведомства заверил, что США не наносят ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. В то же время он допустил, что ограниченные атаки по подобным объектам на территории исламской республики могут осуществлять военные Израиля.

Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
19:24 564
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
19:22 544
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
19:06 972
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
18:53 1582
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах новость дополнена
18:00 2075
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным; все еще актуально
09:43 6153
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие видео; обновлено 17:24
17:24 4158
Иран будет бить и по Европе
Иран будет бить и по Европе Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
10:08 6876
Иран грозится: это еще не все...
Иран грозится: это еще не все... обновлено 17:40
17:40 6847
Украина отправляет военных на Ближний Восток
Украина отправляет военных на Ближний Восток
17:12 2106
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
16:55 2363

