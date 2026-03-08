В США заявили: Не мы атакуем энергетику Ирана

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что американские военные не наносят удары по нефтегазовой инфраструктуре Ирана и не планируют атаковать такие объекты.

«Нет, нет никаких планов наносить удары по нефтяной отрасли Ирана, его газовой отрасли или по чему-либо, связанному с его энергетическим сектором», — сказал Крис Райт в эфире телеканала CNN.

Глава ведомства заверил, что США не наносят ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. В то же время он допустил, что ограниченные атаки по подобным объектам на территории исламской республики могут осуществлять военные Израиля.