США продолжат давить на Россию санкциями

Администрация США продолжает придерживаться политики санкций против РФ, несмотря на временное смягчение ограничений для Индии на закупку российской нефти, заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CNN.

«Политика США в отношении России совершенно не изменилась», — сказал он, комментируя решение Вашингтона выдать лицензию на закупку Индией в течение месяца российской нефти. «Это просто прагматичная мера, которая будет краткосрочной», — добавил Райт.

Министр пояснил, что шаг был направлен на то, чтобы «подавить страх нехватки нефти» и снизить «опасения на рынках». «Никаких изменений политики в отношении России», — подчеркнул он.

Ранее Минфин США выдал лицензию на закупку Индией российской нефти, уже находящейся в танкерах в море, сроком на 30 дней. Документ также охватывает сделки с нефтепродуктами и поставки сырья, загруженного на любые суда до 5 марта включительно. По словам американских официальных лиц, решение было принято с целью снизить давление на мировой рынок нефти на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.