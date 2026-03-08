USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

США продолжат давить на Россию санкциями

18:42 850

Администрация США продолжает придерживаться политики санкций против РФ, несмотря на временное смягчение ограничений для Индии на закупку российской нефти, заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CNN.

«Политика США в отношении России совершенно не изменилась», — сказал он, комментируя решение Вашингтона выдать лицензию на закупку Индией в течение месяца российской нефти. «Это просто прагматичная мера, которая будет краткосрочной», — добавил Райт.

Министр пояснил, что шаг был направлен на то, чтобы «подавить страх нехватки нефти» и снизить «опасения на рынках». «Никаких изменений политики в отношении России», — подчеркнул он.

Ранее Минфин США выдал лицензию на закупку Индией российской нефти, уже находящейся в танкерах в море, сроком на 30 дней. Документ также охватывает сделки с нефтепродуктами и поставки сырья, загруженного на любые суда до 5 марта включительно. По словам американских официальных лиц, решение было принято с целью снизить давление на мировой рынок нефти на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
19:24 569
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
19:22 548
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
19:06 978
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
18:53 1591
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах новость дополнена
18:00 2078
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным; все еще актуально
09:43 6153
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие видео; обновлено 17:24
17:24 4160
Иран будет бить и по Европе
Иран будет бить и по Европе Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
10:08 6876
Иран грозится: это еще не все...
Иран грозится: это еще не все... обновлено 17:40
17:40 6850
Украина отправляет военных на Ближний Восток
Украина отправляет военных на Ближний Восток
17:12 2107
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
16:55 2364

