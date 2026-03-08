Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью NBC News назвал атаку иранских дронов на Нахчыван «неудобством».

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан принес глубокие извинения соседним странам за удары, нанесенные с иранской территории.

«Во-первых, извинение в нашей культуре является признаком достоинства и силы. Во-вторых, он извинился перед народами региона за неудобства, с которыми они столкнулись из-за этой агрессии со стороны Соединенных Штатов и наших ответных действий», – сказал Аракчи.

По его словам, именно президент Соединенных Штатов «должен извиниться перед народами региона и иранским народом за убийства и разрушения, которые они (американцы) совершили против нас».

Напомним, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы. В результате атаки на аэропорт четверо гражданских лиц получили ранения.

Аракчи также отметил, что Иран пока не готов обсуждать условия прекращения боевых действий.

«Мы еще не подошли к этому моменту», – сказал он, отвечая на вопрос, на каких условиях Иран будет готов завершить военный конфликт.

По словам министра, необходим полный исход войны. «Без этого мы продолжим сражаться ради своего народа и безопасности», – пояснил глава иранской дипломатии.

По утверждению главы МИД Ирана, «инициаторами» конфликта выступили США и Израиль, а Тегеран лишь «отражает нападения», нанося удары по американским базам: «Мы не атакуем своих соседей, мы атакуем американские базы, американские установки, американские объекты, которые, к сожалению, находятся на территориях наших соседей. Мы не атакуем соседей, мы атакуем американцев, которые атакуют нас. Мы отвечаем, мы не начинали войну».

Министр также отверг требование американского президента Дональда Трампа о капитуляции исламской республики.

«Мы никогда не сдаемся, мы будем сопротивляться столько, сколько потребуется. Мы продолжим защищать себя, мы защищаем свою территорию, народ и честь», – отметил он.

Дипломат отдельно прокомментировал заявление Трампа о вовлечении США в процесс выбора нового руководства Ирана. «Это дело только иранского народа, больше ничье», – подчеркнул Аракчи.