Иран заявил, что готов остановить войну
Новость дня
Иран заявил, что готов остановить войну

Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет

19:24 575

Россия потеряла своего главного поставщика дронов и баллистических ракет в лице Ирана, заявил посол США в ООН Майкл Уолтц в интервью NBC News.

«(Спецпосланник США Стивен Уиткофф) послал России очень сильный сигнал (о прекращении поддержки Ирана). Я не сомневаюсь, что Трамп справится с этим соответствующим образом. Россия только что потеряла своего главного поставщика дронов-смертников, которые она отправляла в Украину каждую ночь. Они только что потеряли своего главного поставщика баллистических ракет», — заявил Уолтц.

По его словам, если Россия и предоставляет что-то Ирану, то это «не очень эффективно», поскольку американские военные «уничтожают иранские военно-воздушные силы, средства противовоздушной обороны, военно-морские силы, сухопутные войска и системы командования и управления».

«Так что, что бы они ни предоставляли, если они вообще что-то предоставляют, это, как мы видим, не помогает им», — отметил дипломат.

Ранее Уиткофф сообщил, что передал России сообщение с требованием прекратить обмен разведывательными данными с Ираном.

Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
19:24 576
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
19:22 553
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
19:06 986
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
18:53 1597
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах новость дополнена
18:00 2080
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным; все еще актуально
09:43 6155
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие видео; обновлено 17:24
17:24 4165
Иран будет бить и по Европе
Иран будет бить и по Европе Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
10:08 6876
Иран грозится: это еще не все...
Иран грозится: это еще не все... обновлено 17:40
17:40 6856
Украина отправляет военных на Ближний Восток
Украина отправляет военных на Ближний Восток
17:12 2108
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
16:55 2365

