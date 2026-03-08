Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет

Россия потеряла своего главного поставщика дронов и баллистических ракет в лице Ирана, заявил посол США в ООН Майкл Уолтц в интервью NBC News.

«(Спецпосланник США Стивен Уиткофф) послал России очень сильный сигнал (о прекращении поддержки Ирана). Я не сомневаюсь, что Трамп справится с этим соответствующим образом. Россия только что потеряла своего главного поставщика дронов-смертников, которые она отправляла в Украину каждую ночь. Они только что потеряли своего главного поставщика баллистических ракет», — заявил Уолтц.

По его словам, если Россия и предоставляет что-то Ирану, то это «не очень эффективно», поскольку американские военные «уничтожают иранские военно-воздушные силы, средства противовоздушной обороны, военно-морские силы, сухопутные войска и системы командования и управления».

«Так что, что бы они ни предоставляли, если они вообще что-то предоставляют, это, как мы видим, не помогает им», — отметил дипломат.

Ранее Уиткофф сообщил, что передал России сообщение с требованием прекратить обмен разведывательными данными с Ираном.