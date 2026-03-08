USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан

19:22 554

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.

«Президент Франции выразил солидарность своей страны с Азербайджаном и ее поддержку в связи с воздушной атакой Ирана на Азербайджан.

Эммануэль Макрон также поблагодарил главу нашего государства за созданные условия для эвакуации граждан Франции в Иране через Азербайджан», - говорится в сообщении.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за телефонный звонок и проявленную солидарность.

Также в сообщении отмечается, что между лидерами двух стран «в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями об укреплении мира в регионе Южного Кавказа и возобновлении азербайджано-французских двусторонних отношений, обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества».

Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
19:24 577
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
19:22 555
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
19:06 987
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
18:53 1599
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах новость дополнена
18:00 2082
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным; все еще актуально
09:43 6155
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие видео; обновлено 17:24
17:24 4165
Иран будет бить и по Европе
Иран будет бить и по Европе Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
10:08 6876
Иран грозится: это еще не все...
Иран грозится: это еще не все... обновлено 17:40
17:40 6857
Украина отправляет военных на Ближний Восток
Украина отправляет военных на Ближний Восток
17:12 2108
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
16:55 2367

