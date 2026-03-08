Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, информирует пресс-служба главы азербайджанского государства.

«Президент Франции выразил солидарность своей страны с Азербайджаном и ее поддержку в связи с воздушной атакой Ирана на Азербайджан.

Эммануэль Макрон также поблагодарил главу нашего государства за созданные условия для эвакуации граждан Франции в Иране через Азербайджан», - говорится в сообщении.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за телефонный звонок и проявленную солидарность.

Также в сообщении отмечается, что между лидерами двух стран «в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями об укреплении мира в регионе Южного Кавказа и возобновлении азербайджано-французских двусторонних отношений, обсуждены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества».