Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Когда откроется Ормуз: США назвали сроки

19:38 279

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что судоходство через Ормузский пролив может восстановиться в течение нескольких недель.

«Я думаю, пройдет не слишком много времени, и вы увидите возобновление более регулярного судоходства через Ормузский пролив», – сказал он в эфире телеканала CNN.

По его словам, примерно 24 часа через пролив прошел большой танкер.

Райт подчеркнул, что в проливе пока не восстановлены условия для нормального судоходства, на это потребуется некоторое время.

«Но, опять же, в самом худшем случае – это несколько недель, не месяцев», – подчеркнул министр.

Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
19:24 578
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
19:22 559
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
19:06 991
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
18:53 1604
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах новость дополнена
18:00 2084
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным; все еще актуально
09:43 6155
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие
Ракеты упали в центре Израиля: есть пострадавшие видео; обновлено 17:24
17:24 4168
Иран будет бить и по Европе
Иран будет бить и по Европе Литовский военный эксперт Дарюс Антанайтис отвечает на вопросы haqqin.az; все еще актуально
10:08 6877
Иран грозится: это еще не все...
Иран грозится: это еще не все... обновлено 17:40
17:40 6863
Украина отправляет военных на Ближний Восток
Украина отправляет военных на Ближний Восток
17:12 2108
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
Зеленский: Территории Украины освобождаем, а планы России неизменны
16:55 2369

