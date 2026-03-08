Когда откроется Ормуз: США назвали сроки

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что судоходство через Ормузский пролив может восстановиться в течение нескольких недель.

«Я думаю, пройдет не слишком много времени, и вы увидите возобновление более регулярного судоходства через Ормузский пролив», – сказал он в эфире телеканала CNN.

По его словам, примерно 24 часа через пролив прошел большой танкер.

Райт подчеркнул, что в проливе пока не восстановлены условия для нормального судоходства, на это потребуется некоторое время.

«Но, опять же, в самом худшем случае – это несколько недель, не месяцев», – подчеркнул министр.