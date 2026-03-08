USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

«Случаются трагические ошибки»: США об ударе по школе

19:51 1370

Посол США при ООН Майк Уолтц не подтвердил причастность США к удару по начальной школе для девочек в городе Минабе на юге Ирана, указав при этом, что «иногда случаются трагические ошибки».

«Могу сказать вам как ветеран совершенно однозначно, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Иногда, конечно, случаются трагические ошибки», — сказал Уолтц в эфире ABC News.

Дипломат добавил, что США проводят расследование обстоятельств атаки на школу. «Мы видели подобные инциденты и раньше. Пусть решат следователи», — сказал постпред США.

Школа «Шаджаре Тайебе» попала под удар во время ракетной атаки США и Израиля 28 февраля. Иран сообщил о 171 жертве и 90 пострадавших. По утверждению КСИР, атака была совершена с американской авиабазы «Аль-Дафра» в ОАЭ. Представители американской администрации признали, что США наносили удары по району, где находится школа, сообщил NBC News. Американский президент Дональд Трамп позже заявил, что удар по иранской школе для девочек в Минабе на юге страны был нанесен самим Ираном.

«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
21:11 186
В Иране заявили: Россия помогает нам
В Иране заявили: Россия помогает нам
20:56 763
Трамп не знает, когда война закончится
Трамп не знает, когда война закончится
20:54 499
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
20:29 975
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
20:19 1111
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
19:22 2113
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
19:24 1890
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
19:06 2277
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
18:53 3473
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах новость дополнена
18:00 2655
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным; все еще актуально
09:43 6448

