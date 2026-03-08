«Случаются трагические ошибки»: США об ударе по школе

Посол США при ООН Майк Уолтц не подтвердил причастность США к удару по начальной школе для девочек в городе Минабе на юге Ирана, указав при этом, что «иногда случаются трагические ошибки».

«Могу сказать вам как ветеран совершенно однозначно, что Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Иногда, конечно, случаются трагические ошибки», — сказал Уолтц в эфире ABC News.

Дипломат добавил, что США проводят расследование обстоятельств атаки на школу. «Мы видели подобные инциденты и раньше. Пусть решат следователи», — сказал постпред США.

Школа «Шаджаре Тайебе» попала под удар во время ракетной атаки США и Израиля 28 февраля. Иран сообщил о 171 жертве и 90 пострадавших. По утверждению КСИР, атака была совершена с американской авиабазы «Аль-Дафра» в ОАЭ. Представители американской администрации признали, что США наносили удары по району, где находится школа, сообщил NBC News. Американский президент Дональд Трамп позже заявил, что удар по иранской школе для девочек в Минабе на юге страны был нанесен самим Ираном.