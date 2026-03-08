USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Старейший авианосец США завершает службу

20:01 1300

Старейший действующий атомный авианосец ВМС США USS Nimitz (CVN-68) совершил свой последний выход с военно-морской базы Китсап в штате Вашингтон, сообщает Forbes.

В рамках планового вывода из эксплуатации USS Nimitz (CVN-68) будет перебазирован на военно-морскую базу Норфлок в штате Вирджиния, после чего начнется его утилизация, пишет издание.

USS Nimitz (CVN-68) – головной корабль одноименной серии из десяти авианосцев. Введенный в эксплуатацию в 1975 году, он входит в число крупнейших боевых судов в мире. Авианосец оснащен двумя ядерными реакторами, его водоизмещение при полной загрузке достигает около 100 тыс. тонн.

В декабре прошлого года CVN-68 завершил свой последний кругосветный поход продолжительностью девять месяцев.

После ухода USS Nimitz с базы Китсап остался только один авианосец – USS Ronald Reagan (CVN-76). Как сообщает Forbes, девятое судно серии Nimitz проходит 17-месячный капитальный ремонт на военно-морской верфи Пьюджет-Саунд, который, как ожидается, завершится к концу года.

«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
21:11 190
В Иране заявили: Россия помогает нам
В Иране заявили: Россия помогает нам
20:56 765
Трамп не знает, когда война закончится
Трамп не знает, когда война закончится
20:54 503
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
20:29 976
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
20:19 1111
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
19:22 2113
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
19:24 1893
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
19:06 2277
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
18:53 3475
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах новость дополнена
18:00 2656
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным; все еще актуально
09:43 6448

