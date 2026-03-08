Старейший авианосец США завершает службу

В рамках планового вывода из эксплуатации USS Nimitz (CVN-68) будет перебазирован на военно-морскую базу Норфлок в штате Вирджиния, после чего начнется его утилизация, пишет издание.

USS Nimitz (CVN-68) – головной корабль одноименной серии из десяти авианосцев. Введенный в эксплуатацию в 1975 году, он входит в число крупнейших боевых судов в мире. Авианосец оснащен двумя ядерными реакторами, его водоизмещение при полной загрузке достигает около 100 тыс. тонн.

В декабре прошлого года CVN-68 завершил свой последний кругосветный поход продолжительностью девять месяцев.

После ухода USS Nimitz с базы Китсап остался только один авианосец – USS Ronald Reagan (CVN-76). Как сообщает Forbes, девятое судно серии Nimitz проходит 17-месячный капитальный ремонт на военно-морской верфи Пьюджет-Саунд, который, как ожидается, завершится к концу года.