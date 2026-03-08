USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера

20:19 1113

Новому верховному лидеру Ирана предстоит заручиться одобрением США, в противном случае «он не продержится долго», заявил американский президент Дональд Трамп в эфире ABC News.

«Ему придется получить одобрение от нас. Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому каждые 10 лет, когда у вас нет президента вроде меня, который собирается это сделать», – сказал Трамп.

При этом президент США признал, что мог бы одобрить кандидатуру человека, связанного с действующей иранской властью, отметив, что подходящих кандидатов достаточно.

Кроме того, Трамп заявил, что Иран планировал захватить весь Ближний Восток и «собирался атаковать». Далее он назвал Иран «бумажным тигром» и не исключил возможности отправки американского спецназа для захвата иранского обогащенного урана.

«Все рассматривается. Все», – заверил президент.

«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
21:11 190
В Иране заявили: Россия помогает нам
В Иране заявили: Россия помогает нам
20:56 767
Трамп не знает, когда война закончится
Трамп не знает, когда война закончится
20:54 504
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
20:29 977
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
20:19 1114
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
19:22 2115
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
19:24 1894
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
19:06 2277
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
18:53 3477
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах новость дополнена
18:00 2656
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным; все еще актуально
09:43 6449

