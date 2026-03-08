Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера

«Ему придется получить одобрение от нас. Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго. Мы хотим убедиться, что нам не придется возвращаться к этому каждые 10 лет, когда у вас нет президента вроде меня, который собирается это сделать», – сказал Трамп.

При этом президент США признал, что мог бы одобрить кандидатуру человека, связанного с действующей иранской властью, отметив, что подходящих кандидатов достаточно.

Кроме того, Трамп заявил, что Иран планировал захватить весь Ближний Восток и «собирался атаковать». Далее он назвал Иран «бумажным тигром» и не исключил возможности отправки американского спецназа для захвата иранского обогащенного урана.

«Все рассматривается. Все», – заверил президент.