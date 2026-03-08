Вашингтон рассчитывает на нефть из Венесуэлы

Вашингтон рассчитывает, что импорт венесуэльской нефти поможет сдержать рост цен на бензин в США, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке, заявил министр внутренних дел страны Дуглас Бергам.

«Два месяца назад Венесуэла была врагом (США), против которого действовали санкции, а теперь она стратегический союзник с огромными резервами, без риска [перекрытия поставок] через Ормузский пролив. Венесуэльская нефть может свободно поступать в Америку и продолжит поступать. Такие вещи снизят цены на бензин в Америке», – сказал Бергам в интервью телеканалу Fox News.

Как отмечает The New York Times, после начала военной операции против Ирана цены на бензин в США за неделю выросли на 14%, достигнув самых высоких показателей с 2024 года. По состоянию на воскресенье средняя стоимость галлона (3,785 л) бензина в США составляет $3,45, сообщает некоммерческая Американская автомобильная ассоциация (ААА).