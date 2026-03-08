Трамп не знает, когда война закончится

Президент США Дональд Трамп не смог сказать, когда США рассчитывают завершить военную операцию против Ирана.

«Я не знаю. Я никогда не выступаю с предсказаниями. Я могу лишь сказать, что мы опережаем график», - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Ранее Трамп говорил, что рассчитывает, что операция против Ирана будет длиться четыре-пять недель.

Ранее в заявлении Корпуса стражей исламской революции, распространенном агентством Fars, говорилось, что Иран способен вести войну против Соединенных Штатов и Израиля как минимум шесть месяцев.