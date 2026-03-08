USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран заявил, что готов остановить войну
Новость дня
Иран заявил, что готов остановить войну

Трамп не знает, когда война закончится

20:54 506

Президент США Дональд Трамп не смог сказать, когда США рассчитывают завершить военную операцию против Ирана.

«Я не знаю. Я никогда не выступаю с предсказаниями. Я могу лишь сказать, что мы опережаем график», - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Ранее Трамп говорил, что рассчитывает, что операция против Ирана будет длиться четыре-пять недель.

Ранее в заявлении Корпуса стражей исламской революции, распространенном агентством Fars, говорилось, что Иран способен вести войну против Соединенных Штатов и Израиля как минимум шесть месяцев.

«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
21:11 198
В Иране заявили: Россия помогает нам
В Иране заявили: Россия помогает нам
20:56 777
Трамп не знает, когда война закончится
Трамп не знает, когда война закончится
20:54 507
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
20:29 983
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
20:19 1118
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
19:22 2119
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
19:24 1896
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
19:06 2280
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
18:53 3481
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах новость дополнена
18:00 2657
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным; все еще актуально
09:43 6451

ЭТО ВАЖНО

«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
21:11 198
В Иране заявили: Россия помогает нам
В Иране заявили: Россия помогает нам
20:56 777
Трамп не знает, когда война закончится
Трамп не знает, когда война закончится
20:54 507
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
20:29 983
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
20:19 1118
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
19:22 2119
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
19:24 1896
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
19:06 2280
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
18:53 3481
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах новость дополнена
18:00 2657
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным; все еще актуально
09:43 6451
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться