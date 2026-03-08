В Иране заявили: Россия помогает нам

Аракчи напомнил, что Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве, поэтому военное сотрудничество между странами не является секретом. «Оно было в прошлом, оно есть сейчас и будет продолжаться в будущем», – сказал иранский дипломат.

Журналистка уточнила, передает ли Россия Ирану разведданные для обнаружения американских войск. Глава МИД ответил, что у него нет конкретной информации.

«Ну, они помогают нам во многих разных направлениях. У меня нет каких-то подробных сведений», – добавил он.

Ранее Аракчи заявлял, что не будет раскрывать все подробности сотрудничества с другими странами в ходе войны. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что у него нет подтверждений информации о помощи России Ирану.

В январе 2025 года Россия и Иран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который регулирует сотрудничество в политике, экономике и сфере безопасности. При этом документ не содержит положений о взаимной военной поддержке и не подразумевает автоматического вступления одной стороны в конфликт на стороне другой.

Журнал Foreign Policy по этому поводу писал, что Москва направила Тегерану ясный сигнал: стратегическое партнерство не означает военный союз. В публикации отмечалось, что Москва поддерживает отношения со многими странами Ближнего Востока и не берет на себя обязательств, которые «могли бы поставить под угрозу ее гибкость в этих отношениях».