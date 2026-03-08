USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

В Кремле заявили о гибели международного права

21:05 337

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международное право в современном мире фактически утратило силу. Об этом он сообщил в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину.

«К сожалению, мы все лишились того, что называем международным правом. Честно говоря, я сейчас даже не понимаю, как кого-либо призывать соблюдать нормы и принципы международного права. Де-юре оно существует, но де-факто – больше нет», – сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что, по его мнению, никто не сможет точно определить, какое право пришло на смену исчезнувшему международному. «Можно только, знаете, политологически рассуждать на эту тему, но четкой дефиниции никто не даст», – добавил он.

По его словам, «в истории человечества еще не то творилось». Когда журналист напомнил, что раньше не существовало оружия такой силы, пресс-секретарь президента РФ сказал: «Мы с вами тогда не жили, поэтому нам кажется, что сейчас конец света».

21:11 202
20:56 781
20:54 509
20:29 984
20:19 1121
19:22 2122
19:24 1897
19:06 2281
18:53 3485
18:00 2657
09:43 6451

