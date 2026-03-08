В Кремле заявили о гибели международного права

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что международное право в современном мире фактически утратило силу. Об этом он сообщил в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину.

«К сожалению, мы все лишились того, что называем международным правом. Честно говоря, я сейчас даже не понимаю, как кого-либо призывать соблюдать нормы и принципы международного права. Де-юре оно существует, но де-факто – больше нет», – сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что, по его мнению, никто не сможет точно определить, какое право пришло на смену исчезнувшему международному. «Можно только, знаете, политологически рассуждать на эту тему, но четкой дефиниции никто не даст», – добавил он.

По его словам, «в истории человечества еще не то творилось». Когда журналист напомнил, что раньше не существовало оружия такой силы, пресс-секретарь президента РФ сказал: «Мы с вами тогда не жили, поэтому нам кажется, что сейчас конец света».