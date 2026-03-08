«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»

Сегодня в матче 23-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги чемпион страны « Карабах » на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова принимал «Араз-Нахчыван».

Команда Гурбана Гурбанова со счетом 6:0 разгромила переживающий не лучшие времена нахчыванский клуб. Отличились Джони Монтиель (15-я минута, с пенальти), Леандро Андраде (33-я и 36-я), Камило Дуран (64-я, с пенальти, и 89-я) и Муса Гурбанлы (83-я).

«Карабах» после 22 матчей имеет 49 очков. Лидирует «Сабах», у которого 53 очка. Свой 23-й матч в чемпионате бакинцы проведут 10 марта дома против «Габалы».

Сегодня также состоялась встреча «Шамахы» - «Имишли». Голов забито не было.

Вчера вничью 1:1 завершилась игра между «Карван-Евлахом» и «Сумгаитом».

Завтра состоятся матчи: «Зиря» - «Кяпяз» (18:30) и «Нефтчи» - «Туран-Товуз» (20:30).

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ