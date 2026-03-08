Венесуэла прислала США золото на сотню миллионов

США получили от Венесуэлы золото на $100 млн, сообщил американский министр внутренних дел Дуглас Бергам.

«В пятницу из Венесуэлы в США было доставлено золото на сумму $100 млн для промышленных нужд и коммерческого использования», – сообщил он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее портал Axios сообщал, что Соединенные Штаты достигли соглашения с венесуэльским руководством о поставках до одной тонны золота в слитках. Согласно данным издания, государственная компания Венесуэлы Minerven должна передать примерно 650–1000 кг золота компании Trafigura, которая затем доставит слитки на американские аффинажные предприятия.