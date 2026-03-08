USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Венесуэла прислала США золото на сотню миллионов

США получили от Венесуэлы золото на $100 млн, сообщил американский министр внутренних дел Дуглас Бергам.

«В пятницу из Венесуэлы в США было доставлено золото на сумму $100 млн для промышленных нужд и коммерческого использования», – сообщил он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее портал Axios сообщал, что Соединенные Штаты достигли соглашения с венесуэльским руководством о поставках до одной тонны золота в слитках. Согласно данным издания, государственная компания Венесуэлы Minerven должна передать примерно 650–1000 кг золота компании Trafigura, которая затем доставит слитки на американские аффинажные предприятия.

«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
В Иране заявили: Россия помогает нам
В Иране заявили: Россия помогает нам
Трамп не знает, когда война закончится
Трамп не знает, когда война закончится
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах
Израиль и Ливан сообщили о своих жертвах новость дополнена
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю
Исламская революция провалилась: народ не накормишь ненавистью к Израилю разбираем с Михаилом Крутихиным; все еще актуально
