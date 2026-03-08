Япония разворачивает гиперзвуковые ракеты

Япония начала развертывание дальнобойного вооружения, включая гиперзвуковые ракеты HVGP с дальностью до 3000 км и малозаметные Type-12, способные поражать цели на расстоянии до 1000 км, сообщают японские СМИ.

Помимо этого, Токио усиливает морские силы американскими ракетами Tomahawk на эсминцах и расширяет космический потенциал с помощью спутников, что позволяет стране поражать объекты далеко за пределами своих островов.

В декабре прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что Япония приступила к наращиванию военного присутствия на архипелаге Рюкю, расположенном недалеко от Тайваня, размещая там ракетные батареи, развертывая радиолокационные вышки и хранилища боеприпасов. Также Токио тогда приступил к переброске на остров истребителей F-35 и дальнобойных ракет, а также расширил там свою амфибийную бригаду быстрого развертывания.