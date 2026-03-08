USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Новость дня
Иран заявил, что готов остановить войну

Япония разворачивает гиперзвуковые ракеты

21:31 1255

Япония начала развертывание дальнобойного вооружения, включая гиперзвуковые ракеты HVGP с дальностью до 3000 км и малозаметные Type-12, способные поражать цели на расстоянии до 1000 км, сообщают японские СМИ.

Помимо этого, Токио усиливает морские силы американскими ракетами Tomahawk на эсминцах и расширяет космический потенциал с помощью спутников, что позволяет стране поражать объекты далеко за пределами своих островов.

В декабре прошлого года агентство Bloomberg сообщало, что Япония приступила к наращиванию военного присутствия на архипелаге Рюкю, расположенном недалеко от Тайваня, размещая там ракетные батареи, развертывая радиолокационные вышки и хранилища боеприпасов. Также Токио тогда приступил к переброске на остров истребителей F-35 и дальнобойных ракет, а также расширил там свою амфибийную бригаду быстрого развертывания.

Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
22:46 147
Новая ракетная атака Ирана на Израиль
Новая ракетная атака Ирана на Израиль видео; обновлено 21:23
21:23 6960
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
21:11 1298
В Иране заявили: Россия помогает нам
В Иране заявили: Россия помогает нам
20:56 2567
Трамп не знает, когда война закончится
Трамп не знает, когда война закончится
20:54 1358
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
20:29 1807
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
20:19 1793
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
19:22 3040
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
19:24 2543
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
19:06 2912
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
18:53 4649

