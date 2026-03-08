Арабские страны имеют право отвечать Ирану

«Лига арабских государств подтверждает поддержку всех действий и мер, предпринимаемых арабскими странами, ставшими объектами нападений, для обеспечения своей безопасности и стабильности, а также защиты своих территорий от любой агрессии», – отмечается в заявлении. Министры подчеркнули также «абсолютную поддержку права арабских государств обращаться к международным институтам, включая Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН».

По их словам, действия Ирана «поставили под угрозу жизни гражданского населения и привели к жертвам среди мирных жителей и материальному ущербу, что является вопиющим нарушением международного права и международного гуманитарного права».