Макрон благодарит Алиева за помощь в эвакуации

Франция выразила поддержку Азербайджану после ударов Ирана и поблагодарила страну за помощь в эвакуации французских граждан, заявил президент Эммануэль Макрон.
«В рамках консультаций с руководителями региона я провел беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил ему поддержку и солидарность после иранских ударов по его стране. Я также поблагодарил за оказанную Азербайджаном помощь в эвакуации наших граждан», – написал Макрон в соцсети X.
Кроме того, добавил французский лидер, в разговоре с азербайджанским коллегой он вновь подчеркнул готовность Парижа поддерживать процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном и продолжать двусторонний диалог с Баку на более прочной основе.
Напомним, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы. В результате атаки на аэропорт четверо гражданских лиц получили ранения.
Bölgə rəhbərləri ilə apardığım məsləhətləşmələr çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə söhbət etdim və ölkəsinə yönəlmiş İran zərbələrindən sonra ona dəstəyimizi və həmrəyliyimizi ifadə etdim.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 8, 2026
Həmçinin, vətəndaşlarımızın təxliyəsini asanlaşdırmaq üçün Azərbaycanın…