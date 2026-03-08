USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иран заявил, что готов остановить войну
Макрон благодарит Алиева за помощь в эвакуации

Макрон благодарит Алиева за помощь в эвакуации

22:30 339

Франция выразила поддержку Азербайджану после ударов Ирана и поблагодарила страну за помощь в эвакуации французских граждан, заявил президент Эммануэль Макрон.

«В рамках консультаций с руководителями региона я провел беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил ему поддержку и солидарность после иранских ударов по его стране. Я также поблагодарил за оказанную Азербайджаном помощь в эвакуации наших граждан», – написал Макрон в соцсети X.

Кроме того, добавил французский лидер, в разговоре с азербайджанским коллегой он вновь подчеркнул готовность Парижа поддерживать процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном и продолжать двусторонний диалог с Баку на более прочной основе.

Напомним, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы. В результате атаки на аэропорт четверо гражданских лиц получили ранения.

Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
22:46 154
Новая ракетная атака Ирана на Израиль
Новая ракетная атака Ирана на Израиль видео; обновлено 21:23
21:23 6970
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
21:11 1307
В Иране заявили: Россия помогает нам
В Иране заявили: Россия помогает нам
20:56 2571
Трамп не знает, когда война закончится
Трамп не знает, когда война закончится
20:54 1359
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
20:29 1807
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
20:19 1794
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
19:22 3042
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
19:24 2547
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
19:06 2914
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
18:53 4650

