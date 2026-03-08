Макрон благодарит Алиева за помощь в эвакуации

Франция выразила поддержку Азербайджану после ударов Ирана и поблагодарила страну за помощь в эвакуации французских граждан, заявил президент Эммануэль Макрон.

«В рамках консультаций с руководителями региона я провел беседу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил ему поддержку и солидарность после иранских ударов по его стране. Я также поблагодарил за оказанную Азербайджаном помощь в эвакуации наших граждан», – написал Макрон в соцсети X.

Кроме того, добавил французский лидер, в разговоре с азербайджанским коллегой он вновь подчеркнул готовность Парижа поддерживать процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном и продолжать двусторонний диалог с Баку на более прочной основе.

Напомним, 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы. В результате атаки на аэропорт четверо гражданских лиц получили ранения.