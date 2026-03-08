USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»

Армия обороны Израиля ликвидировала пять высокопоставленных командиров ливанского корпуса «Аль-Кудс» в Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Отмечается, что операция была проведена в ночь на 8 марта после получения разведданных о том, что командиры проводят встречу в гостинице в Бейруте.

В частности, в результате удара ликвидированы три ключевых командира «Аль-Кудс»: Маджид Хусейни — отвечал за перевод денег представителям иранских властей в Ливане для финансирования деятельности «Хезболлы», «Ливанского корпуса», «Палестинского корпуса», ХАМАС и других группировок, действующих из Ливана.

Али Реза Би-Азар — был начальником разведотдела, считался экспертом в области разведывательных исследований, занимался сбором разведданных для «Хезболлы».

Ахмад Расули отвечал за разведку в «Палестинском корпусе» подразделения «Аль-Кудс».

Кроме того, ликвидированы Хоссейн Ахмадлу - сотрудник разведки, занимавшийся сбором информации об Израиле, и Абу Мохаммед Али - представитель «Хезболлы» в «Палестинском корпусе».

Новая ракетная атака Ирана на Израиль
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
В Иране заявили: Россия помогает нам
Трамп не знает, когда война закончится
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
