Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»

Отмечается, что операция была проведена в ночь на 8 марта после получения разведданных о том, что командиры проводят встречу в гостинице в Бейруте.

Армия обороны Израиля ликвидировала пять высокопоставленных командиров ливанского корпуса «Аль-Кудс» в Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В частности, в результате удара ликвидированы три ключевых командира «Аль-Кудс»: Маджид Хусейни — отвечал за перевод денег представителям иранских властей в Ливане для финансирования деятельности «Хезболлы», «Ливанского корпуса», «Палестинского корпуса», ХАМАС и других группировок, действующих из Ливана.

Али Реза Би-Азар — был начальником разведотдела, считался экспертом в области разведывательных исследований, занимался сбором разведданных для «Хезболлы».

Ахмад Расули отвечал за разведку в «Палестинском корпусе» подразделения «Аль-Кудс».

Кроме того, ликвидированы Хоссейн Ахмадлу - сотрудник разведки, занимавшийся сбором информации об Израиле, и Абу Мохаммед Али - представитель «Хезболлы» в «Палестинском корпусе».