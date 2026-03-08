Израиль готов к долгой войне с Ираном

Война с Ираном продлится долго, она определит безопасность Израиль на многие годы вперед. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Израиля Эяль Замир.

«Эта война (с Ираном) продолжится еще долго. Это война нашего поколения, критическая и судьбоносная. Она определит наше будущее и безопасность здесь на многие годы вперед», – сказал Замир.

Накануне Замир заявил о начале нового этапа операции против Ирана, в рамках которого Израиль намерен нанести «более интенсивные удары по основам режима и его военному потенциалу». По его словам, с начала военной кампании израильским войскам удалось вывести из строя около 80% иранских систем ПВО и более 60% его пусковых установок баллистических ракет.