Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Израиль готов к долгой войне с Ираном

Война с Ираном продлится долго, она определит безопасность Израиль на многие годы вперед. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС Израиля Эяль Замир.

«Эта война (с Ираном) продолжится еще долго. Это война нашего поколения, критическая и судьбоносная. Она определит наше будущее и безопасность здесь на многие годы вперед», – сказал Замир.

Накануне Замир заявил о начале нового этапа операции против Ирана, в рамках которого Израиль намерен нанести «более интенсивные удары по основам режима и его военному потенциалу». По его словам, с начала военной кампании израильским войскам удалось вывести из строя около 80% иранских систем ПВО и более 60% его пусковых установок баллистических ракет.

Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Новая ракетная атака Ирана на Израиль
Новая ракетная атака Ирана на Израиль видео; обновлено 21:23
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
В Иране заявили: Россия помогает нам
В Иране заявили: Россия помогает нам
Трамп не знает, когда война закончится
Трамп не знает, когда война закончится
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
Трамп предупредил: Без моего одобрения у Ирана не будет нового лидера
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Звонок Макрона Алиеву: Мы поддерживаем Азербайджан
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Посол США в ООН: Россия лишилась главного поставщика дронов и баллистических ракет
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Бомбардировщик B-2 Spirit в небе над Ираном
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
Аракчи назвал атаку на Нахчыван «неудобством»
