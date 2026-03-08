USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран заявил, что готов остановить войну
Новость дня
Иран заявил, что готов остановить войну

Турция перебрасывает F-16 на Северный Кипр

8 мартa 2026, 22:55 800

Турция 9 марта перебросит в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) шесть истребителей F-16. Об этом сообщила газета Cumhuriyet со ссылкой на заместителя главы ведомства гражданской авиации ТРСК Ашкына Мешели.

По его словам, боевые самолеты будут переброшены на север Кипра утром 9 марта в целях безопасности. Это не должно отразиться на полетах гражданской авиации.

Источники в Минобороны Турции 7 марта сообщали о возможности переброски F-16 в ТРСК. По сообщениям местных СМИ, этот вопрос, как и иранский кризис, будет в повестке заседания правительства республики, которое пройдет 9 марта под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
00:30 5
Беседы с жителями Тегерана
Беседы с жителями Тегерана
00:12 518
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
8 мартa 2026, 23:55 631
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
8 мартa 2026, 23:41 1549
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР фото; видео; обновлено 23:20
8 мартa 2026, 23:20 11829
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
8 мартa 2026, 22:46 877
Новая ракетная атака Ирана на Израиль
Новая ракетная атака Ирана на Израиль видео; обновлено 21:23
8 мартa 2026, 21:23 8122
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
8 мартa 2026, 21:11 1936
В Иране заявили: Россия помогает нам
В Иране заявили: Россия помогает нам
8 мартa 2026, 20:56 3574
Трамп не знает, когда война закончится
Трамп не знает, когда война закончится
8 мартa 2026, 20:54 1787
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
8 мартa 2026, 20:29 2191

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
00:30 5
Беседы с жителями Тегерана
Беседы с жителями Тегерана
00:12 518
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
8 мартa 2026, 23:55 631
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
8 мартa 2026, 23:41 1549
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР фото; видео; обновлено 23:20
8 мартa 2026, 23:20 11829
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
8 мартa 2026, 22:46 877
Новая ракетная атака Ирана на Израиль
Новая ракетная атака Ирана на Израиль видео; обновлено 21:23
8 мартa 2026, 21:23 8122
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
8 мартa 2026, 21:11 1936
В Иране заявили: Россия помогает нам
В Иране заявили: Россия помогает нам
8 мартa 2026, 20:56 3574
Трамп не знает, когда война закончится
Трамп не знает, когда война закончится
8 мартa 2026, 20:54 1787
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
8 мартa 2026, 20:29 2191
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться