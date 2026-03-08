Макрон потребовал от Пезешкиана прекратить удары по соседним странам

«Я беседовал с иранским президентом. Я подчеркнул необходимость того, чтобы Иран немедленно прекратил свои удары по странам региона. Иран также должен гарантировать свободу судоходства, положив конец фактическому закрытию Ормузского пролива», – написал Макрон в соцсети X.

Французский лидер также выразил «глубокую обеспокоенность по поводу развития ядерной и баллистической программ Ирана и всего спектра его дестабилизирующей деятельности в регионе, которые являются причиной нынешнего кризиса».



«Дипломатическое решение как никогда необходимо для решения этих важнейших проблем, прекращения эскалации и сохранения мира. Мы договорились оставаться на связи», – говорится в сообщении Макрона.

Тем временем французские власти в связи с военной эскалацией в регионе рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Ирак. Париж призвал находящимся в настоящее время в Ираке или проживающим в нем французам покинуть страну.