Новые поиски загадочно пропавшего лайнера ничего не дали: их официально прекратили

Авиалайнер Boeing-777 с 239 людьми на борту исчез с экранов радаров 8 марта 2014 года во время полета из Куала-Лумпура в Пекин. Две трети пассажиров были китайцами, остальные — малайцами, индонезийцами и австралийцами, а также гражданами Индии, США, Нидерландов и Франции, напоминает BBC. Власти несколько раз пытались выяснить, что произошло с рейсом МН370, предпринимая поиски, в том числе крупнейшие в истории авиации. Но ни самолет, ни пассажиров, ни черные ящики так и не нашли.

Очередные поиски пропавшего рейса, начавшиеся в декабре под руководством британско-американской компании Ocean Infinity, охватили площадь около 15 000 квадратных километров. Компания задействовала автономные подводные дроны, способные погружаться на глубину до 6000 метров. Однако усилия «не принесли никаких результатов, подтверждающих местонахождение обломков самолета», говорится в заявлении Министерства транспорта Малайзии. 23 января их официально прекратили.

Исчезновение самолета Malaysia Airlines остается одним из загадочных авиационных происшествий, отмечает BBC. Самолет, выполнявший рейс MH370, исчез через час после взлета 8 марта 2014 года. Boeing 777-200, на борту которого находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа, должен был пересечь воздушное пространство Вьетнама и по какой-то причине резко изменил курс, после чего связь с диспетчерами прервалась. Данные радаров свидетельствуют, что лайнер отклонился от первоначального маршрута. За загадочным исчезновением лайнера последовали масштабные и дорогостоящие поиски в истории авиации. В поисках, начавшихся после исчезновения лайнера, принимали участие многие государства, было задействовано около 60 судов и 50 самолетов из 26 стран. Тысячи океанографов, инженеров-авиаконструкторов и поисковиков-любителей изучали фрагментарные данные о полете, пытаясь вычислить, где он закончился.

В июле 2015 года было найдено несколько сильно пострадавших обломков на берегу острова Реюньон в Индийском океане к востоку от Мадагаскара. Ocean Infinity проводила предыдущие безуспешные поиски в 2018 году. До этого обломки самолета в течение трех лет искала Австралия, завершив операции в январе 2017 года. После поисков 2018 года СМИ со ссылкой на экспертов писали о том, что отклонение от курса, возможно, было намеренным. Не исключено, что экипаж по какой-то причине специально направил самолет к границе зон ответственности авиадиспетчеров Таиланда и Малайзии, где лайнер мог остаться незамеченным радарами одной и другой страны.