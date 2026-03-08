Удары по иранской нефтянке рассорили США и Израиль

Удары по нефтяной инфраструктуре Ирана стали причиной разногласий между США и Израилем, сообщил израильский 12-й телеканал.

По словам представителя американских структур безопасности, израильская сторона заранее проинформировала Вашингтон о намерении нанести удары, однако масштаб предстоящей операции тогда раскрыт не был.

«Израильтяне сказали нам заранее об ударах по нефтяным объектам, но не сообщили, что они будут настолько широкими. Мы не думаем, что это была хорошая идея», – сказал представитель США.

Ранее The Times of Israel сообщил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 7 марта нанесла удары по нескольким топливным складам в Тегеране. Атакован был главный нефтеперерабатывающий завод иранской столицы в районе Шахр-э-Рей. Кроме того, обстрелу подверглась нефтебаза в городе Кередже.