Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»

Пезешкиан поблагодарил Алиева за то, что он посетил посольство Ирана в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану.

Заявив, что инцидент с обстрелом Нахчывана с воздуха не имеет отношения к Ирану, Пезешкиан подчеркнул, что случившееся будет расследовано.

Президент Азербайджана еще раз передал соболезнования в связи с гибелью большого числа гражданских лиц во время последних событий в Иране.

Глава азербайджанского государства подчеркнул важность расследования инцидента, произошедшего в Нахчыване.

В ходе телефонного разговора стороны провели обмен мнениями о перспективах развития совместных экономических проектов.