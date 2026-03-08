USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Лидер шиитов Ирака объявил джихад в защиту Ирана

8 мартa 2026, 23:47 748

Духовный лидер шиитов Ирака аятолла Али ас-Систани издал фетву о коллективном джихаде в защиту Исламской революции Ирана, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале.

«Великий аятолла Сейед Али Систани, один из высших шиитских религиозных авторитетов Ирака, в ответ на религиозный запрос одного из своих последователей подчеркнул обязательность коллективного джихада для защиты Исламской революции Ирана», – говорится в сообщении.

Обращение последователя и ответ аятоллы Систани записаны на бумаге, фотография которой приложена к телеграм-посту.

Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
00:30 20
Беседы с жителями Тегерана
Беседы с жителями Тегерана
00:12 531
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
8 мартa 2026, 23:55 636
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
8 мартa 2026, 23:41 1562
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР фото; видео; обновлено 23:20
8 мартa 2026, 23:20 11838
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
8 мартa 2026, 22:46 878
Новая ракетная атака Ирана на Израиль
Новая ракетная атака Ирана на Израиль видео; обновлено 21:23
8 мартa 2026, 21:23 8130
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
8 мартa 2026, 21:11 1938
В Иране заявили: Россия помогает нам
В Иране заявили: Россия помогает нам
8 мартa 2026, 20:56 3578
Трамп не знает, когда война закончится
Трамп не знает, когда война закончится
8 мартa 2026, 20:54 1787
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
8 мартa 2026, 20:29 2194

