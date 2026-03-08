Лидер шиитов Ирака объявил джихад в защиту Ирана

Духовный лидер шиитов Ирака аятолла Али ас-Систани издал фетву о коллективном джихаде в защиту Исламской революции Ирана, сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале.

«Великий аятолла Сейед Али Систани, один из высших шиитских религиозных авторитетов Ирака, в ответ на религиозный запрос одного из своих последователей подчеркнул обязательность коллективного джихада для защиты Исламской революции Ирана», – говорится в сообщении.

Обращение последователя и ответ аятоллы Систани записаны на бумаге, фотография которой приложена к телеграм-посту.