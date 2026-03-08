«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи

Количество американских военнослужащих, погибших с начала операции США против Ирана, возросло до семи, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Прошлой ночью военнослужащий США скончался от ранений, полученных в результате первоначальных ответных ударов Ирана. Это седьмой военный (США), погибший в бою во время операции «Эпическая ярость», – сообщил CENTCOM в соцсети X.

Согласно публикации, погибший принадлежал к подразделению, размещенному в Саудовской Аравии, и получил тяжелые ранения 1 марта.