Иран заявил, что готов остановить войну

«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи

8 мартa 2026, 23:55 638

Количество американских военнослужащих, погибших с начала операции США против Ирана, возросло до семи, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Прошлой ночью военнослужащий США скончался от ранений, полученных в результате первоначальных ответных ударов Ирана. Это седьмой военный (США), погибший в бою во время операции «Эпическая ярость», – сообщил CENTCOM в соцсети X.

Согласно публикации, погибший принадлежал к подразделению, размещенному в Саудовской Аравии, и получил тяжелые ранения 1 марта. 

