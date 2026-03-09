Беседы с жителями Тегерана

Иранские жители сообщили Би-би-си, что минувшей ночью несколько нефтехранилищ подверглись ударам в рамках продолжающейся военной кампании США и Израиля против Ирана.

Один из жителей рассказал, что происходящее напоминало «ночь, которая превратилась в день».

По данным местных информагентств со ссылкой на источник в Министерстве нефти Ирана, удары пришлись на топливные хранилища в Тегеране и Кередже, расположенном к западу от столицы.

На видеозаписи видно, как горят улицы Тегерана рядом с одним из хранилищ, а мужчина за кадром отмечает, что огонь охватил магазины и жилые дома.

«В Карадже днем было спокойно, но теперь снова началось безумие – они все взорвали», – рассказал один из местных жителей Би-би-си.

«Сначала появился красный свет, который осветил все вокруг, затем дверь выбила взрывная волна», – вспоминает другой мужчина из Кереджа. «Потом небо снова озарилось, и появилось огромное красное облако. Мы не понимали, что происходит», – добавил он, отметив, что поднялся на крышу и увидел, как местное нефтехранилище охвачено огнем.