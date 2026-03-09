USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Беседы с жителями Тегерана

Иранские жители сообщили Би-би-си, что минувшей ночью несколько нефтехранилищ подверглись ударам в рамках продолжающейся военной кампании США и Израиля против Ирана.

Один из жителей рассказал, что происходящее напоминало «ночь, которая превратилась в день».

По данным местных информагентств со ссылкой на источник в Министерстве нефти Ирана, удары пришлись на топливные хранилища в Тегеране и Кередже, расположенном к западу от столицы.

На видеозаписи видно, как горят улицы Тегерана рядом с одним из хранилищ, а мужчина за кадром отмечает, что огонь охватил магазины и жилые дома.

«В Карадже днем было спокойно, но теперь снова началось безумие – они все взорвали», – рассказал один из местных жителей Би-би-си.

«Сначала появился красный свет, который осветил все вокруг, затем дверь выбила взрывная волна», – вспоминает другой мужчина из Кереджа. «Потом небо снова озарилось, и появилось огромное красное облако. Мы не понимали, что происходит», – добавил он, отметив, что поднялся на крышу и увидел, как местное нефтехранилище охвачено огнем.

Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
Беседы с жителями Тегерана
Беседы с жителями Тегерана
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Новая ракетная атака Ирана на Израиль
Новая ракетная атака Ирана на Израиль
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
В Иране заявили: Россия помогает нам
В Иране заявили: Россия помогает нам
Трамп не знает, когда война закончится
Трамп не знает, когда война закончится
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
