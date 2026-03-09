Нефть Венесуэлы и Ирана: США готовят «кошмар для Китая»

Иран и Венесуэла владеют почти третью мировых запасов нефти, и возможное сотрудничество США с этими странами может стать «кошмаром» для Китая, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире Fox News.

«Венесуэла и Иран имеют 31% мировых запасов нефти. У нас будет партнерство с 31% от всех известных запасов. Это кошмар Китая. Это хорошая инвестиция, и мы должны аплодировать нашим мужчинам и женщинам в армии за то, что они сделали то, чего я никогда раньше не видел, – разгромили жестокого врага за девять дней», – заявил Грэм.

Исполнительный директор Совета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген сообщил о планах США изъять у «террористов» крупные запасы иранской нефти. По его словам, эта операция сулит долгосрочную выгоду для Штатов. Эйген также напомнил, что после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе 2026 года крупные компании проявили интерес к разработке венесуэльской нефти.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты получили от Венесуэлы более 80 млн баррелей нефти. В начале марта он сообщал о поставках 50 млн баррелей. Позже Каракас и Вашингтон договорились о восстановлении дипломатических отношений, прерванных в 2019 году.