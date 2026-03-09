USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Новость дня
Иран заявил, что готов остановить войну

Нефть Венесуэлы и Ирана: США готовят «кошмар для Китая»

00:23 179

Иран и Венесуэла владеют почти третью мировых запасов нефти, и возможное сотрудничество США с этими странами может стать «кошмаром» для Китая, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в эфире Fox News.

«Венесуэла и Иран имеют 31% мировых запасов нефти. У нас будет партнерство с 31% от всех известных запасов. Это кошмар Китая. Это хорошая инвестиция, и мы должны аплодировать нашим мужчинам и женщинам в армии за то, что они сделали то, чего я никогда раньше не видел, – разгромили жестокого врага за девять дней», – заявил Грэм.

Исполнительный директор Совета по энергетическому доминированию США Джаррод Эйген сообщил о планах США изъять у «террористов» крупные запасы иранской нефти. По его словам, эта операция сулит долгосрочную выгоду для Штатов. Эйген также напомнил, что после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе 2026 года крупные компании проявили интерес к разработке венесуэльской нефти.

В конце февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты получили от Венесуэлы более 80 млн баррелей нефти. В начале марта он сообщал о поставках 50 млн баррелей. Позже Каракас и Вашингтон договорились о восстановлении дипломатических отношений, прерванных в 2019 году.

Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
00:30 31
Беседы с жителями Тегерана
Беседы с жителями Тегерана
00:12 540
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
8 мартa 2026, 23:55 641
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
8 мартa 2026, 23:41 1572
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР фото; видео; обновлено 23:20
8 мартa 2026, 23:20 11843
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
8 мартa 2026, 22:46 880
Новая ракетная атака Ирана на Израиль
Новая ракетная атака Ирана на Израиль видео; обновлено 21:23
8 мартa 2026, 21:23 8132
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
8 мартa 2026, 21:11 1939
В Иране заявили: Россия помогает нам
В Иране заявили: Россия помогает нам
8 мартa 2026, 20:56 3581
Трамп не знает, когда война закончится
Трамп не знает, когда война закончится
8 мартa 2026, 20:54 1787
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
Иранская атака по жилому дому в Саудовской Аравии убила двух человек
8 мартa 2026, 20:29 2194

