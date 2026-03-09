USD 1.7000
Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию

00:30 1149

Премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал в сети X видеообращение к иранскому народу.

Обращение сопровождается кинематографичной музыкой и изображениями толп людей с флагами Израиля и «шахским» флагом со львом и солнцем.

В обращении Нетаньяху заявил, что Израиль стремится «освободить Иран... от ига тирании», и призвал иранский народ «встать» и покончить с правящим режимом. «Я верю, что если вы встанете в момент истины, то недалек тот день, когда Израиль и Иран снова станут смелыми друзьями», — сказал израильский премьер.

«Тот, кто видит поднятие в западных столицах иранского флага «Лев и солнце» и израильского флага со звездой Давида, тот, кто видит танцы и теплые объятия между иранскими эмигрантами и евреями, тот, кто видит все это, глубоко тронут. Это дает огромную надежду на будущее. Наш успех приведет не только к устранению ядерной угрозы для всего мира и не только к миру между Израилем и Ираном. Он приведет к драматическому расширению круга мира вокруг нас», — сказал Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Израиля и другие израильские политики не раз выражали надежду, что война с Ираном приведет к смене политического режима в этой стране.

США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
01:33 2221
Нефть почти сто долларов
Нефть почти сто долларов
00:59 962
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
00:36 841
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
00:30 1150
Беседы с жителями Тегерана
Беседы с жителями Тегерана
00:12 2069
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
8 мартa 2026, 23:55 1280
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
8 мартa 2026, 23:41 3356
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР фото; видео; обновлено 23:20
8 мартa 2026, 23:20 12581
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
8 мартa 2026, 22:46 1078
Новая ракетная атака Ирана на Израиль
Новая ракетная атака Ирана на Израиль видео; обновлено 21:23
8 мартa 2026, 21:23 8648
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
8 мартa 2026, 21:11 2178

