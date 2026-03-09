Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию

В обращении Нетаньяху заявил, что Израиль стремится «освободить Иран... от ига тирании», и призвал иранский народ «встать» и покончить с правящим режимом. «Я верю, что если вы встанете в момент истины, то недалек тот день, когда Израиль и Иран снова станут смелыми друзьями», — сказал израильский премьер.

«Тот, кто видит поднятие в западных столицах иранского флага «Лев и солнце» и израильского флага со звездой Давида, тот, кто видит танцы и теплые объятия между иранскими эмигрантами и евреями, тот, кто видит все это, глубоко тронут. Это дает огромную надежду на будущее. Наш успех приведет не только к устранению ядерной угрозы для всего мира и не только к миру между Израилем и Ираном. Он приведет к драматическому расширению круга мира вокруг нас», — сказал Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Израиля и другие израильские политики не раз выражали надежду, что война с Ираном приведет к смене политического режима в этой стране.