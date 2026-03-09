Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви оценил президента США Дональда Трампа за «военное вмешательство» в ситуацию в Иране.

По его словам, американская операция приближает к «окончательной победе и освобождению» от иранского режима больше, чем когда-либо ранее.

Пехлеви также заявил, что «миллионы иранцев внутри страны и за ее пределами» благодарят США за вмешательство, которое им «очень нужно».

Примечательно, что Пехлеви сделал это заявление одновременно с сообщениями об израильской атаке на топливные склады и нефтеперерабатывающий завод в Тегеране.