Иран заявил, что готов остановить войну
Иран заявил, что готов остановить войну

Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана

00:36 841

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви оценил президента США Дональда Трампа за «военное вмешательство» в ситуацию в Иране.

По его словам, американская операция приближает к «окончательной победе и освобождению» от иранского режима больше, чем когда-либо ранее.

Пехлеви также заявил, что «миллионы иранцев внутри страны и за ее пределами» благодарят США за вмешательство, которое им «очень нужно».

Примечательно, что Пехлеви сделал это заявление одновременно с сообщениями об израильской атаке на топливные склады и нефтеперерабатывающий завод в Тегеране.

США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
01:33 2221
Нефть почти сто долларов
Нефть почти сто долларов
00:59 962
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
00:36 842
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
00:30 1151
Беседы с жителями Тегерана
Беседы с жителями Тегерана
00:12 2070
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
8 мартa 2026, 23:55 1280
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
8 мартa 2026, 23:41 3359
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР фото; видео; обновлено 23:20
8 мартa 2026, 23:20 12581
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
8 мартa 2026, 22:46 1079
Новая ракетная атака Ирана на Израиль
Новая ракетная атака Ирана на Израиль видео; обновлено 21:23
8 мартa 2026, 21:23 8649
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
8 мартa 2026, 21:11 2178

