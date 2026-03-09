Нефть почти сто долларов

Цены на нефть почти преодолели порог в $100 за баррель впервые за почти четыре года на фоне сокращения добычи крупнейшими производителями Ближнего Востока и блокировки нефти в Персидском заливе из-за войны США и Израиля с Ираном, сообщает The Financial Times (FT).
Зарубежные издания, а также власти США и Ирана неоднократно сообщали об атаках на суда в Ормузском проливе, который служит одним из важнейших маршрутов мировых поставок нефти. В связи с этим корабли, связанные с торговлей нефтью и сжиженным природным газом, столкнулись с рисками быть уничтоженными.