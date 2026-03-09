USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран заявил, что готов остановить войну
Новость дня
Иран заявил, что готов остановить войну

Американский авианосец приблизился к берегам Ирана

01:05 724

Американский авианосец USS Abraham Lincoln, выполняющий боевые задачи в Аравийском море, приблизился к берегам Ирана на расстояние около 350 км, сообщает китайский аналитический центр SCSPI.

В составе авианосца USS Abraham Lincoln находятся 48 боевых истребителей, распределенных по четырем эскадрильям. В регионе также присутствуют девять эсминцев, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью до 1,6 тыс. км и противоракетами Standard Missile.

По данным китайского провайдера спутниковых снимков MizarVision, второй авианосец США – USS Gerald R. Ford, подчиняющийся Центральному командованию ВС США (CENTCOM), после недавнего выхода из Восточного Средиземноморья занял позицию в Красном море у побережья Саудовской Аравии, сократив тем самым дистанцию для вылета палубной авиации к Ирану.

США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
01:33 2228
Нефть почти сто долларов
Нефть почти сто долларов
00:59 965
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
00:36 845
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
00:30 1153
Беседы с жителями Тегерана
Беседы с жителями Тегерана
00:12 2073
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
8 мартa 2026, 23:55 1281
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
8 мартa 2026, 23:41 3362
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР фото; видео; обновлено 23:20
8 мартa 2026, 23:20 12582
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
8 мартa 2026, 22:46 1080
Новая ракетная атака Ирана на Израиль
Новая ракетная атака Ирана на Израиль видео; обновлено 21:23
8 мартa 2026, 21:23 8650
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
8 мартa 2026, 21:11 2178

ЭТО ВАЖНО

США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
01:33 2228
Нефть почти сто долларов
Нефть почти сто долларов
00:59 965
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
00:36 845
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
00:30 1153
Беседы с жителями Тегерана
Беседы с жителями Тегерана
00:12 2073
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
8 мартa 2026, 23:55 1281
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
8 мартa 2026, 23:41 3362
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР фото; видео; обновлено 23:20
8 мартa 2026, 23:20 12582
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
8 мартa 2026, 22:46 1080
Новая ракетная атака Ирана на Израиль
Новая ракетная атака Ирана на Израиль видео; обновлено 21:23
8 мартa 2026, 21:23 8650
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
8 мартa 2026, 21:11 2178
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться