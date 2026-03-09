Американский авианосец приблизился к берегам Ирана

Американский авианосец USS Abraham Lincoln, выполняющий боевые задачи в Аравийском море, приблизился к берегам Ирана на расстояние около 350 км, сообщает китайский аналитический центр SCSPI.

В составе авианосца USS Abraham Lincoln находятся 48 боевых истребителей, распределенных по четырем эскадрильям. В регионе также присутствуют девять эсминцев, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью до 1,6 тыс. км и противоракетами Standard Missile.

По данным китайского провайдера спутниковых снимков MizarVision, второй авианосец США – USS Gerald R. Ford, подчиняющийся Центральному командованию ВС США (CENTCOM), после недавнего выхода из Восточного Средиземноморья занял позицию в Красном море у побережья Саудовской Аравии, сократив тем самым дистанцию для вылета палубной авиации к Ирану.