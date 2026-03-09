USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Иран заявил, что готов остановить войну
Новость дня
Иран заявил, что готов остановить войну

Израильские налеты: Британия эвакуирует часть посольства в Ливане

01:48 109

Британский МИД сообщил, что часть сотрудников посольства Великобритании в Ливане была отозвана на фоне израильских ударов.

«Мы приняли меры предосторожности и временно отозвали часть сотрудников и членов их семей из Ливана. Наше посольство продолжает работать в обычном режиме», – говорится в сообщении британского дипведомства.

Тем временем телеканал Al Manar сообщает, что три вертолета израильских ВВС вошли в воздушное пространство Ливана со стороны горы Хермон и совершают полеты над его восточными районами. По его информации, израильские вертолеты были замечены в небе над горным хребтом Эрсаль у границы с Сирией.

США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
01:33 2230
Нефть почти сто долларов
Нефть почти сто долларов
00:59 966
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
00:36 846
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
00:30 1154
Беседы с жителями Тегерана
Беседы с жителями Тегерана
00:12 2073
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
«Эпическая ярость»: число погибших военных США достигло семи
8 мартa 2026, 23:55 1281
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
8 мартa 2026, 23:41 3362
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР фото; видео; обновлено 23:20
8 мартa 2026, 23:20 12582
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
8 мартa 2026, 22:46 1080
Новая ракетная атака Ирана на Израиль
Новая ракетная атака Ирана на Израиль видео; обновлено 21:23
8 мартa 2026, 21:23 8651
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван»
«Карабах» разгромил «Араз-Нахчыван» В погоне за «Сабахом»
8 мартa 2026, 21:11 2178

