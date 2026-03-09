Израильские налеты: Британия эвакуирует часть посольства в Ливане

Британский МИД сообщил, что часть сотрудников посольства Великобритании в Ливане была отозвана на фоне израильских ударов.

«Мы приняли меры предосторожности и временно отозвали часть сотрудников и членов их семей из Ливана. Наше посольство продолжает работать в обычном режиме», – говорится в сообщении британского дипведомства.

Тем временем телеканал Al Manar сообщает, что три вертолета израильских ВВС вошли в воздушное пространство Ливана со стороны горы Хермон и совершают полеты над его восточными районами. По его информации, израильские вертолеты были замечены в небе над горным хребтом Эрсаль у границы с Сирией.