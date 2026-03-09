USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Американским дипломатам приказали: Уезжайте из Саудовской Аравии

02:20 532

Госдепартамент США распорядился об обязательном выезде американских дипломатов и сотрудников из Саудовской Аравии. Об этом сообщило издание The New York Times.

Информацию позднее подтвердили и другие американские СМИ со ссылкой на действующих и бывших чиновников.

Речь идет о первом обязательном распоряжении об отъезде, объявленном Госдепом США в Саудовской Аравии с начала войны. Ранее американские власти ограничивались предупреждениями для граждан США и указаниями укрываться на месте, а также закрывали или ограничивали работу отдельных дипмиссий в регионе.

На фоне ухудшения обстановки посольство США в Саудовской Аравии также выпустило новое предупреждение по безопасности, а Госдепартамент продолжает организовывать выезд американских граждан из региона чартерными рейсами. Ранее ведомство призвало граждан США немедленно покинуть более десятка стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию.

У США новые потери в войне
У США новые потери в войне обновелно 03:23
03:23 1692
"Способный и решительный Хаменеи-младший"?
"Способный и решительный Хаменеи-младший"? наш обзор
03:22 210
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана обновлено 02:18
02:18 15710
Нефть все ввысь
Нефть все ввысь обновлено 02:50
02:50 2078
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
01:33 3393
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
00:36 1171
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
00:30 1544
Беседы с жителями Тегерана
Беседы с жителями Тегерана
00:12 2738
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
8 мартa 2026, 23:41 4149
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР фото; видео; обновлено 23:20
8 мартa 2026, 23:20 12887
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
8 мартa 2026, 22:46 1162

