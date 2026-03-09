Американским дипломатам приказали: Уезжайте из Саудовской Аравии

Госдепартамент США распорядился об обязательном выезде американских дипломатов и сотрудников из Саудовской Аравии. Об этом сообщило издание The New York Times.

Информацию позднее подтвердили и другие американские СМИ со ссылкой на действующих и бывших чиновников.

Речь идет о первом обязательном распоряжении об отъезде, объявленном Госдепом США в Саудовской Аравии с начала войны. Ранее американские власти ограничивались предупреждениями для граждан США и указаниями укрываться на месте, а также закрывали или ограничивали работу отдельных дипмиссий в регионе.

На фоне ухудшения обстановки посольство США в Саудовской Аравии также выпустило новое предупреждение по безопасности, а Госдепартамент продолжает организовывать выезд американских граждан из региона чартерными рейсами. Ранее ведомство призвало граждан США немедленно покинуть более десятка стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию.