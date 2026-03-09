USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Швейцарцы за наличку и против «налога на брак»

В Швейцарии прошло голосование по вопросу закрепления в Конституции права на использование наличных денег.

По сообщению Bloomberg, большинство граждан (69%) проголосовало за правительственный план, гарантирующий, что физические деньги не исчезнут из оборота даже в условиях роста популярности безналичных платежей.

Аналогичное предложение от группы под названием «Швейцарское движение за свободу» получило 47% поддержки. При этом использование наличных при оплате резко сократилось, упав до 30% транзакций два года назад по сравнению с 70% менее чем десятилетием ранее.

В период отрицательных процентных ставок, который продолжался до 2022 года, большие суммы денег изымались из банковских счетов, чтобы избежать комиссий, и хранились в виде банкнот, пишет агентство. По данным Bloomberg, в настоящий момент среднестатистический житель Швейцарии хранит дома почти $10 700 — это самый высокий показатель среди всех стран, по которым Банк международных расчетов собирает данные.

Кроме инициативы с закреплением наличных средств, в ходе отдельного голосования швейцарцы поддержали отмену налоговой структуры «налог на брак». Местный телеканал SRF прогнозирует, что реформа будет принята при поддержке 56% голосов, уточняет Bloomberg.

В швейцарской налоговой системе сложилась ситуация, при которой супружеские пары с двумя примерно равными доходами после вступления в брак платят налогов больше, чем если бы они жили вместе без официальной регистрации отношений. В то же время пары, где один из супругов зарабатывает значительно больше другого или вовсе не работает, напротив, оказываются в более выгодном положении. Этот дисбаланс, получивший название «налог на брак», затрагивает около 670 тысяч семей и стал предметом конституционной реформы. Ожидается, что реформа вступит в силу около 2032 года после длительного переходного периода.

У США новые потери в войне
У США новые потери в войне обновелно 03:23
"Способный и решительный Хаменеи-младший"?
"Способный и решительный Хаменеи-младший"? наш обзор
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана обновлено 02:18
Нефть все ввысь
Нефть все ввысь обновлено 02:50
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
Беседы с жителями Тегерана
Беседы с жителями Тегерана
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР фото; видео; обновлено 23:20
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
