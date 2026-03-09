Лед тронулся между Кубой и США

Как сообщает USA Today со ссылкой на источники в администрации, официальное объявление может состояться в ближайшее время. Документ предусматривает не только изменение торговых отношений, но и значительное упрощение правил путешествий для американских граждан в Гавану.

Ранее Вашингтон ужесточал санкции против кубинских властей, в частности, вводя тарифы на страны, поставляющие на остров Свободы нефть. Однако, по данным инсайдеров, теперь Белый дом рассматривает возможность «мягкой силы». Соглашение может включать ослабление санкций в обмен на экономические преференции для американского бизнеса в энергетической и туристической сферах.

Администрация Трампа рассматривает экономическое соглашение как способ усилить американское влияние на острове, избегая при этом прямого конфликта, отмечает издание.

Ожидается, что одним из ключевых пунктов станет разрешение на расширение авиасообщения и упрощение визовых процедур для культурных и деловых поездок. Помимо туризма, обсуждаются вопросы инвестиций в кубинский частный сектор, который Вашингтон считает стратегическим партнером для стабилизации региона.