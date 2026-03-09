USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Новость дня
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Лед тронулся между Кубой и США

02:45 545

Администрация президента Дональда Трампа находится на финальной стадии разработки экономического соглашения с Кубой.

Как сообщает USA Today со ссылкой на источники в администрации, официальное объявление может состояться в ближайшее время. Документ предусматривает не только изменение торговых отношений, но и значительное упрощение правил путешествий для американских граждан в Гавану.

Ранее Вашингтон ужесточал санкции против кубинских властей, в частности, вводя тарифы на страны, поставляющие на остров Свободы нефть. Однако, по данным инсайдеров, теперь Белый дом рассматривает возможность «мягкой силы». Соглашение может включать ослабление санкций в обмен на экономические преференции для американского бизнеса в энергетической и туристической сферах.

Администрация Трампа рассматривает экономическое соглашение как способ усилить американское влияние на острове, избегая при этом прямого конфликта, отмечает издание.

Ожидается, что одним из ключевых пунктов станет разрешение на расширение авиасообщения и упрощение визовых процедур для культурных и деловых поездок. Помимо туризма, обсуждаются вопросы инвестиций в кубинский частный сектор, который Вашингтон считает стратегическим партнером для стабилизации региона.

У США новые потери в войне
У США новые потери в войне обновелно 03:23
03:23 1695
"Способный и решительный Хаменеи-младший"?
"Способный и решительный Хаменеи-младший"? наш обзор
03:22 216
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана обновлено 02:18
02:18 15711
Нефть все ввысь
Нефть все ввысь обновлено 02:50
02:50 2079
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
01:33 3394
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
00:36 1172
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
00:30 1544
Беседы с жителями Тегерана
Беседы с жителями Тегерана
00:12 2739
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
8 мартa 2026, 23:41 4151
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР фото; видео; обновлено 23:20
8 мартa 2026, 23:20 12888
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
8 мартa 2026, 22:46 1163

ЭТО ВАЖНО

У США новые потери в войне
У США новые потери в войне обновелно 03:23
03:23 1695
"Способный и решительный Хаменеи-младший"?
"Способный и решительный Хаменеи-младший"? наш обзор
03:22 216
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана обновлено 02:18
02:18 15711
Нефть все ввысь
Нефть все ввысь обновлено 02:50
02:50 2079
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
01:33 3394
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
00:36 1172
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию
00:30 1544
Беседы с жителями Тегерана
Беседы с жителями Тегерана
00:12 2739
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
Пезешкиан позвонил Алиеву: «Обстрел Нахчывана не имеет отношения к Ирану»
8 мартa 2026, 23:41 4151
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР
Мощные взрывы в Тегеране: атакован штаб военно-воздушных сил КСИР фото; видео; обновлено 23:20
8 мартa 2026, 23:20 12888
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
Израиль ликвидировал в Бейруте высокопоставленных командиров «Аль-Кудс»
8 мартa 2026, 22:46 1163
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться