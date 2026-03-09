Сенатор Линдси Грэм призвал к ликвидации и Моджтабы Хаменеи

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил с резким заявлением относительно политических изменений в Тегеране. По мнению американского законодателя, назначение сына покойного аятоллы Хаменеи на пост верховного лидера не отвечает интересам иранского народа и международной стабильности.

Грэм охарактеризовал преемника как «религиозного нациста», обвинив его в разжигании ненависти и ведении роскошного образа жизни в то время, когда граждане страны сталкиваются с экономическими трудностями. Сенатор подчеркнул, что считает падение новой власти неизбежным, проведя параллель между судьбой Моджтабы Хаменеи и его отца, которого он назвал «одним из самых злых людей на планете».

В завершение своего обращения Грэм призвал иранский народ «стоять твердо», добавив, что момент «освобождения близок».

Официальный Тегеран пока не прокомментировал данные заявления, которые прозвучали на фоне роста региональной напряженности и резкого скачка мировых цен на энергоносители.