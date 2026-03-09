Иранец после бомбежки Тегерана

Бейрут (Ливан). Жители ночуют на улицах города, спасаясь от израильских авиаударов

Тегеран (Иран). Мужчине оказывают помощь после авиаудара

Иерусалим. Девочка бежит по улице под звуки сирен

Будгам (Индия). В контролируемом Индией Кашмире продолжаются протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Мехико (Мексика). Участник демонстрации в маске с надписью «Жилье — это не бизнес!» во время марша против джентрификации и предстоящего чемпионата мира по футболу

Делавэр (США). Президент Дональд Трамп отдает честь солдатам, несущим останки одного из семи военных, погибших в ходе агрессии на Иран

Ла-Пас (Боливия). В Международный женский день протестующая в маске присоединилась к маршу против гендерного насилия