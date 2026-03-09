USD 1.7000
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана

Иранец после бомбежки Тегерана

объектив haqqin.az
Отдел информации
04:08 758

Бейрут (Ливан). Жители ночуют на улицах города, спасаясь от израильских авиаударов

Тегеран (Иран). Мужчине оказывают помощь после авиаудара

Иерусалим. Девочка бежит по улице под звуки сирен

Будгам (Индия). В контролируемом Индией Кашмире продолжаются протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Мехико (Мексика). Участник демонстрации в маске с надписью «Жилье — это не бизнес!» во время марша против джентрификации и предстоящего чемпионата мира по футболу

Делавэр (США). Президент Дональд Трамп отдает честь солдатам, несущим останки одного из семи военных, погибших в ходе агрессии на Иран

Ла-Пас (Боливия). В Международный женский день протестующая в маске присоединилась к маршу против гендерного насилия

Чэнду (Китай). Столики расставлены посреди цветущего рапсового поля, где туристам предлагают горячие блюда и чай из цветков рапса

Иран ударил по катарскому заводу. Италия попросила у Азербайджана больше газа
Иран ударил по катарскому заводу. Италия попросила у Азербайджана больше газа
04:48 360
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран
Нефтяной шок в 108 долларов: расплата за Иран горячая тема
03:42 982
Садится Солнце Ирана за столбом дыма
Садится Солнце Ирана за столбом дыма объектив haqqin.az
04:15 507
Иранец после бомбежки Тегерана
Иранец после бомбежки Тегерана объектив haqqin.az
04:08 760
Прыжок Ирана с Моджтабой в неизвестность
Прыжок Ирана с Моджтабой в неизвестность аналитика по горячим следам
03:03 1347
У США новые потери в войне
У США новые потери в войне обновелно 03:23
03:23 2830
"Способный и решительный Хаменеи-младший"?
"Способный и решительный Хаменеи-младший"? наш обзор
03:22 995
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана
Армия, КСИР и силовики уже присягнули на верность новому верховному лидеру Ирана обновлено 02:18
02:18 16288
Нефть почти 110 долларов.Трамп призвал не волноваться
Нефть почти 110 долларов.Трамп призвал не волноваться обновлено 03:55
03:55 2652
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
США недовольны ударами Израиля по Ирану: Кушнер летит в Тель‑Авив
01:33 4011
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
Пехлеви: Вмешательство США приближает победу над режимом Ирана
00:36 1313

